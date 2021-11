Akura 44: Eine neue Dimension

2021-11-08

Akura 44 ist das neue Wendeschlüsselsystem aus dem Hause EVVA, das speziell für den Wohnbau entwickelt wurde. Dabei wurde besonderes Augenmerk daraufgelegt, dass die vielseitigen Sicherheitsanforderungen in einem Wohnbauprojekt flexibel mit einem Schließsystem abdeckbar sind. So kann beispielsweise innerhalb einer Anlage das Sicherheitsniveau variiert werden. Möglich macht das der optionale Kopierschutz.



Speziell für den Wohnbau

Was zeichnet ein Wohnbausystem aus? Sicherheit, Flexibilität, eine attraktive Preisgestaltung und Investitionssicherheit. Akura 44 punktet in all diesen Kategorien. In die Entwicklung von Akura 44 flossen über 100 Jahre Mechanik-Know-how von EVVA ein.



Akura 44 Vorteile auf einen Blick:

Optionaler Kopierschutz

Breites Zylindersortiment

Für gut strukturierte Schließanlagen

Maximale Patentrestlaufzeit bis 2037

Bildnachweis ©EVVA