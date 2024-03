ACO Pfuhler Drain Betonschlitzrinne

2024-03-27

Entwässerungsrinnen für Straßen- und Autobahnbau

Anwendungsgebiete für Logistikbetriebe

Produktvorteile:

Einbau ohne Fundament und Rückenstützen aus Beton möglich: Geprüft nach ÖNORM EN 1433 Typ I bis Klasse F 900

Projektspezifische Sonderbauteile erhältlich: Winkel,- T und Eckstücke, Böschungsausläufe, Passrinnen mit Sonderlängen ab Werk

Verkehrssicher und leise im Betrieb durch monolithische Bauweise: Keine beweglichen Teile

Aus frost- und tausalzbeständigem Beton C 50/60 (Expositionsklassen XC4 XF4 XD3 XA3 (WA))

Bei der Planung von versiegelten Flächen müssen nicht nur Niederschläge, sondern auch eine sichere und effektive Entwässerung bedacht werden. Insbesondere bei höchstem Schwerlastverkehr und schwierigen Umgebungen ist dies von großer Bedeutung. Hier bieten die bewährten Pfuhler Drain Betonschlitzrinnen eine optimale Lösung. Sie kombinieren ein überzeugendes Entwässerungsmanagement mit höchster Belastbarkeit. Große Querschnitte verhindern Lastspitzen in der Kanalisation durch ein ausgleichendes Rückhaltevolumen. Das Rinnensystem mit Innengefälle ermöglicht eine Sammlung und Ableitung des Oberflächenwassers über weite Strecken ohne Kanal. Damit ist die Pfuhler Rinne die ideale Wahl für die effektive und sichere Entwässerung von großen versiegelten Flächen in schwierigen Umgebungen.Ein hohes Schluckvermögen und eine große Abflussleistung ermöglichen die Wahl größerer Schachtabstände und erhöhen damit sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Sicherheit bei nassen Fahrbahnen über die gesamte Stranglänge. Die enormen Brems- und Beschleunigungskräfte durch Schwerverkehr werdenDie großen Dreh- und Scherbelastungen auf Rangierflächen für Sattelschlepper und Gabelstapler werden durch die monolithische Bauweise sicher aufgenommen und an den Untergrund abgegeben. Auch für schwerstes Gerät, etwa Greif- und Containerstapler, sind Sonderausführungen erhältlich. Der Einbau ohne