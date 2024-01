2024-01-26

Lernen Sie die zahlreichen Vorteile von 3D-Laserscanning in Verbindung mit der intuitiven Software für Punktwolken-Verarbeitung kennen – und zwar live bei den 3D-Laserscanning Praxistagen.



Nach dem großen Erfolg im Osten kommt die Veranstaltung in den Westen Österreichs und begeistert am 21. Februar in Mils in Tirol und am 22. Februar in Salzburg.



Melden Sie sich jetzt an! Mehr Informationen finden Sie unter Mehr Informationen finden Sie unter www.rmdatagroup.com

Die Laserscanning-Technologie in Verbindung mit der Software rmDATA 3DWorx für eine optimale Punktwolken-Verarbeitung bringt die Baustelle ins Büro. So werten Sie gewünschte Geometrien wie einen 2,5D-Bestandsplan, ein 3D-Bestandsmodell oder einfach ein Bauaufmaß im Handumdrehen aus. Teure Plan- und Messfehler werden vermieden und der virtuelle Zwilling spart wertvolle Zeit.rmDATA 3DWorx verarbeitet Punktwolken aus verschiedenen Formaten, unabhängig vom Geräte-Hersteller. Schon beim Import reduziert ein räumlicher Filter die Datenmenge um bis zu 80 % – ohne Informationsverlust. Die automatische Ebenen-Suche bzw. Kantengenerierung ist eines der Highlights im Produkt und bringt erheblichen Mehrwert. rmDATA 3DWorx bietet die Möglichkeit, Pläne im Format DWG/DXF direkt im Kontext der Punktwolke anzuzeigen. Diese Darstellung erlaubt eine rasche visuelle Kontrolle des Planwerks, aber auch einen intuitiven Soll-Ist-Vergleich. Die Anzeige der Panorama-Bilder Ihres Sensors in der 3D-Ansicht führt zu einer realitätsnahen Darstellung Ihrer Baustelle ganz bequem im Büro. Gebäude- und Geländeaufmaße, Geschoße und Ansichten (2D | 2,5D | 3D), Ableitung von Geometrien, Erstellung von Grundrissplänen, Ebenheitskontrollen und vieles mehr – all das erledigen Sie mit der Software rmDATA 3DWorx im Handumdrehen.Ganz neu seit 2023 auf dem Markt ist das Modul „Revit-Plugin“ – ein absoluter Gamechanger. Das Plugin erleichtert die Georeferenzierung und durch das intelligente Punktwolkenmanagement profitieren Sie von einer höheren Performance in der Projektbearbeitung. Die damit einhergehende, beeindruckende Qualität in der Punktwolkendarstellung begeistert die Anwender. Viel Zeit sparen Sie mit dem Plugin beim Erstellen von Wand-Elementen, Fenstern und Türen, denn diverse Automatismen bringen mehr Intelligenz in die Konstruktionsbefehle von Autodesk Revit. Auch die Erstellung von digitalen Geländemodellen wird mit dem Plugin zum Kinderspiel.