2024-02-22

So viel Geld gab es noch nie: für 2024 wurde der Sanierungsbonus des Bundes verdreifacht, um die thermische Sanierung von Wohngebäuden zu fördern.

mehr Geld zurück

Für Ein- und Zweifamilienhäusern werden bis zu maximal 42.000 € Förderung bereitgestellt.

Für mehrgeschoßige Wohngebäude gibt es bis zu maximal 300 € / m² Wohnnutzfläche .

Welche Maßnahmen werden gefördert?

Dach-/Flachdachdämmung, Dämmung der obersten Geschoßdecke

Dämmung der Außenfassade (Wärmedämmverbundsystem, Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung,

Fassadenprofile wie Gesimse und Fensterrahmungen)

Austrotherm EPS®F-PLUS Fassadendämmplatte

Fassade

Austrotherm Resolution®

Austrotherm XPS®Premium P

Austrotherm XPS®TOP 30 SF

Der besonders niedrige Lambdawert von nur 0,027 W/(mK) sowie eine um 23 Prozent bessere Leistung als herkömmliches XPS sprechen für sich. Diese Wärmedämmplatte ist wasserabweisend und dauerhaft beständig - für Kelleraußenwände, unterhalb der Bodenplatte und am Flachdach.



Austrotherm open PLUS Dachboden-Dämmelement

Das Verbundelement besteht aus einem atmungsaktiven, hochwärmedämmenden, grauen EPS-Dämmstoff und einem nichtbrennbaren, atmungsaktiven Oberbelag. Es ist ganz einfach selbst auf der obersten Geschoßdecke zu verlegen und spart massiv Energie ein.





Wer derzeit darüber nachdenkt, sein Haus zu sanieren, beziehungsweise energieeffizienter zu gestalten, der kann sich ab 2024erwarten! Konkret heißt das:Grundsätzlich sind Maßnahmen förderungsfähig, die der Verbesserung der thermischen Qualität der Außenhülle des Gebäudes dienen:• Dämmung der untersten Geschoßdecke bzw. des Kellers (Perimeterdämmung inkl. Grabungen)• Fenster-/Außentürentausch• Allgemeinkosten wie Planungskosten inkl. Energieberatung und Sanierungskonzept, Energieausweiskosten• Dach- und Fassadenbegrünungen (beim mehrgeschoßigem Wohnbau im Ortskern)Eine um 23 Prozent verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor sorgt ganzjährig für ein angenehmes Wohnklima. Dank der Protect-Beschichtung ist die Platte einfach zu verarbeiten und wasserabweisend an derDie superschlanke Platte besteht aus hochwärmedämmendem Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur: ein Hochleistungsprodukt, das auch bei wenig Platz perfekt dämmt. Ideal für den Neubau und thermische Sanierungen. Erhältlich alssowie als individuelle Zuschnitte.Das am besten dämmende XPS bietet einen durchgängig niedrigen Lambdawert von nur 0,027 W/(mK). Das Produkt aus der Austrotherm Forschung dämmt damit um ganze 23 Prozent besser als Standard- XPS. Die druckfesten rosa Platten mit geprägter Oberfläche für den Sockelbereich gibt es in Dicken bis zu 400 Millimeter.Mehr Informationen finden Sie unter: www.austrotherm.at