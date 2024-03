Jubiläumsjahr bei ALUKÖNIGSTAHL

2024-03-05

160 Jahre Unternehmensgeschichte und 66 Jahre Schüco-Partnerschaft werden mit neuem Showroom gefeiert.

Feierliche Eröffnung des neuen ALUKÖNIGSTAHL Showrooms gemeinsam mit dem Schüco Management.

Sie sind Architekt, Verarbeiter, Investor oder ein privater Bauherr und wünschen eine Besichtigung unserer Schüco und Jansen Produktvielfalt im ALUKÖNIGSTAHL Showroom? Hier klicken und Besuch anfragen.

Nachhaltige Partnerschaft mit Mehrwert

Im Showroom lässt sich das vielseitige Produktsortiment von Schüco und Jansen hautnah erleben.

©ALUKÖNIGSTAHL

ALUKÖNIGSTAHL feiert in diesem Jahr gleich zwei bedeutende Jubiläen: 2024 markiert das 66-jährige Bestehen der erfolgreichen Vertriebspartnerschaft mit dem deutschen Weltmarktführer für Aluminiumsysteme Schüco, gleichzeitig zelebriert das bereits in dritter Generation geführte Familienunternehmen dieses Jahr sein 160-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass eröffnet ALUKÖNIGSTAHL mit einem neuen Showroom eine erlebbare Manifestation außergewöhnlicher Qualität und unternehmerischer Exzellenz.Der neue Showroom, der sich direkt in der Unternehmenszentrale in 1150 Wien befindet, dient als Schaufenster für die neuesten Produkte und Innovationen im Sortiment von ALUKÖNIGSTAHL. Der neue Showroom ist nicht nur ein Ausstellungsraum, sondern viel mehr eine Erlebniswelt in der sich Kund:innen und Interessent:innen inspirieren lassen können. Auf über 400m² und zwei Ebenen lässt sich die herausragende Qualität und das visionäre Design der Produkte hautnah erleben. Die ausgestellten Produkte und Lösungen bieten tiefe Einblicke in das vielseitige Produktsortiment.Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten reiste die Schüco-Geschäftsführung nach Wien, um gemeinsam mit dem ALUKÖNIGSTAHL-Management den Showroom feierlich zu eröffnen. „Die Erfolgsgeschichten von ALUKÖNIGSTAHL und Schüco sind innig miteinander verbunden, weswegen es uns große Freude bereitet, dass wir die beiden Jubiläen im gleichen Jahr feiern“, so ALUKÖNIGSTAHL-CEO Philip König. Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG ergänzt: „Unsere intensive Zusammenarbeit über die letzten Jahrzehnte hat es uns ermöglicht, gemeinsam branchenführende Lösungen zu entwickeln und erstklassige Schüco Produkte und Lösungen anzubieten. Den neuen Flagship-Showroom in Wien sehen wir als weiteren Beweis für Alukönigstahls Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit.“ office@alukoenigstahl.com , unter www.alukoenigstahl.com oder in unserem Objektrundfahrt & Showroom PDF