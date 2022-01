2022-01-20

Lebe lieber unbeschwert!

Bei der Homöostat-Ziegelwand sind mehrere Faktoren für die positiven Bioresonanzen verantwortlich:



Der Rohstoff Ton/Lehm

Das Wasser

Informative Entstörung des Stromnetzes in der Produktion

Die Acotherm-Homöostat-Ziegelwand steht für:

Auswahl bester biologischer Rohstoffe

Speziell nach bioenergetischen Kriterien geführte Behandlung in den Produktionsprozessen

Höchstes Maß an positiven Bioresonanzen im Endprodukt

Maßgeblicher Beitrag zu einem optimalen bioenergetischen Raumklima – liefert positive Umwelteinflüsse

Dadurch Förderung der Vitalfunktionen (vegetatives Nervensystem)

„Wir leisten einen Beitrag zu hoher Wohn- und Lebensqualität.“

Die Acotherm-Homöostat-Ziegelwand unterstützt den menschlichen Körper in seiner Selbstregulation (auch Homöostase genannt) und schafft so eine Umgebung die als optimales Wohlbefinden empfunden wird. Biosensorische Messungen des renommierten IBBU-Institut für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung in Graz/Lieboch haben eine positive Wirkung der Homöostat-Ziegelwand auf dieses bioenergetische Raumklima und damit auf den Menschen gezeigt. Die Messungen wurden mit dem anerkannten IMEDIS-System durchgeführt.Dem heimischen Rohstoff werden seit jeher positive Wirkungen zugeschrieben, welche messbar bis zum Endprodukt erhalten bleiben.Das Wasser, welsches bei der Produktion mit der Tonerde vermengt wird, weist von Grund aus ein hohes Maß an positiven Bioresonanzen auf und wird von uns zusätzlich belebt. Diese Belebung sowie die Bioresonanzen bleiben im Endprodukt erhalten.Durch Integration spezieller Abschirmungen in der Elektrik der ganzen Produktionsstätte wird der gesamte Material- bzw. Produktfluss vor störenden Einwirkungen des Stromnetzes geschützt.Die Acotherm-Homöostat-Ziegelwand bietet Ihnen ein hohes Maß an Wohlfühlqualität.Durch das positive Raumklima finden Sie schneller Entspannung und machen Ihr Heim zu Ihrer persönlichen Oase der Vitalität und inneren Ruhe!Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.comelli.at